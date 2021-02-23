Российское посольство в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19

Посольство России приспустило национальный флаг в знак солидарности с Соединенными Штатами, где объявили траур по погибшим от коронавируса. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

«Сегодня наш флаг приспущен в знак солидарности с американским народом, оплакивающим потерю более 500 тысяч жизней, унесенных пандемией COVID-19», - говорится в сообщении.

В США ранее объявили пятидневный траур по погибшим от новой коронавирусной инфекции. Число жертв заболевания в США превысило 500 тысяч человек, страна является мировым лидером по заболеваемости.