В городах России состоятся праздничные артиллерийские салюты в День защитника Отечества

Артиллерийские салюты в День защитника Отечества прогремят в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов и общевойсковых армий. Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВС РФ произведут 30 торжественных залпов в 21:00 по местному времени.

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа (ЗВО) произведет праздничный артиллерийский салют в Москве.

В небо столицы России выпустят фейерверочные изделия более 50 видов. Среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска создадут в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой разрывов.

Кроме того, специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволит смоделировать уникальный сценарий салюта, сделают его красочным и интересным.

Вечернее небо Москвы в течение 10 минут из салютных установок украсят порядка 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Из 18 легендарных орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты произведут тридцать холостых артиллерийских залпов.

На 9 минуте над Лужнецкой набережной расчеты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм озарят ночь искристыми снопами белых, синих и красных расцветок, создав тем самым в небе Российский триколор.