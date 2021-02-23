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Цена барреля Brent превысила $66 впервые с января 2020 года

Иван Линдеманн
06:03 23.02.2021
Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 62,43 доллара за баррель.
Цена барреля Brent превысила $66 впервые с января 2020 года
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent достигла 66,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 4:38 по московскому времени, стоимость фьючерса на Brent выросла на 1,2%. Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 62,43 доллара за баррель.

В последний раз нефть марки Brent стоила дороже 66 долларов в январе 2020 года, то есть более года назад.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте, сохранив его на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Такой уровень стране был присвоен с учетом ответа РФ на экономические трудности, связанные с пандемией коронавируса, а также на изменения цен на нефть.

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