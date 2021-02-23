Число жертв коронавируса в США превысило 500 тысяч

Количество жертв новой коронавирусной инфекции в США превысило 500 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Соединенные Штаты являются лидером по заболеваемости коронавирусом - всего заразились 28,2 миллиона человек. Число летальных исходов по данным на 6.12 мск составляет 500 236 человек.

Накануне в память о жертвах COVID-19 в США объявили траур. На протяжении пяти дней в стране будут приспущены национальные флаги.

Всего в мире зафиксировано более 111 миллионов случаев заболевания. Скончались около 2,5 миллиона человек, выздоровели - почти 63 миллиона.