Число жертв коронавируса в США превысило 500 тысяч
Накануне в память о жертвах COVID-19 в США объявили траур.
© Фото: Дмитрий Паршин, РИА Новости
Количество жертв новой коронавирусной инфекции в США превысило 500 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Соединенные Штаты являются лидером по заболеваемости коронавирусом - всего заразились 28,2 миллиона человек. Число летальных исходов по данным на 6.12 мск составляет 500 236 человек.
Накануне в память о жертвах COVID-19 в США объявили траур. На протяжении пяти дней в стране будут приспущены национальные флаги.
Всего в мире зафиксировано более 111 миллионов случаев заболевания. Скончались около 2,5 миллиона человек, выздоровели - почти 63 миллиона.