Пенный апокалипсис: пивовары в Германии уничтожат миллионы литров продукции из-за COVID-19

Немецкие пивовары пожаловались на необходимость уничтожить миллионы литров своей продукции из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB), подписанным представителями 300 пивоваренных заводов.

Такая ситуация возникла из-за того, что производители пива не смогли реализовать свой скоропортящийся товар. В своем заявлении пивовары указали, что властями закрыты кафе, бары и рестораны, при этом «конца второму локдауну, действующему с начала ноября 2020 года, не предвидится».

«Полторы тысячи немецких пивоварен остались с пустыми руками. Мы говорим преимущественно о средних и кустарных предприятиях, которые пережили мировые войны, экономические и валютные кризисы - и теперь переживают конец не по своей вине», - говорится в заявлении DBB.

Отмечается, что предприятия отрасли из-за коронавируса несут миллионные убытки, при этом они лишены поддержки властей, поскольку не являются гастрономическими точками.