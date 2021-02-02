СМИ назвали возможное «поле битвы» в войне России и США

При условии возникновения открытого военного конфликта между РФ и Соединенными Штатами под ударом может оказаться Норвегия. Соответствующее предположение высказал преподаватель Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер.

Он объяснил, что из-за активного участия в соперничестве двух государств, Норвегия может быть потенциальным полем битвы для них, если такая битва настанет.

Хейер указал, что, по его мнению, в настоящее время в мире происходит новая холодная война, в которой Норвегия находится на стороне США. Он также отметил значительную роль скандинавской страны в защите Соединенных Штатов. Об этом сообщает Norsk Rikskringkasting.

Ранее власти Норвегии закрыли границы государства из-за распространения коронавирусной инфекции. Новые меры вступили в силу с 29 января.