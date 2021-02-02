Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, об этом Блинкен заявил в ходе телефонных переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кроме того, госсекретарь акцентировал, что Вашингтон уделяет «приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям» украинской стороны.

Также в ходе разговора Блинкен и Кулеба затронули тему борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости.