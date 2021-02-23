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SpaceX объявила имя второго члена экипажа туристической миссии в космос

Иван Линдеманн
04:07 23.02.2021
Миссия носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, которая специализируется на детских онкологических заболеваниях.
SpaceX объявила имя второго члена экипажа туристической миссии в космос
© Фото: Inspiration4
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Перенесшая в детстве рак костей 29-летняя Хейли Арсенокс полетит в космос в составе миссии SpaceX - первого полностью коммерческого рейса корабля Crew Dragon. Об этом сообщается на станице компании в Twitter.

В экипаже она займет место, получившее название «Надежда». В компании отметили, что космическая туристка не переживает. Она уже побывала в SpaceX. Там с нее сняли мерки для индивидуального скафандра и подгонки кресла космического корабля.

Всего в миссию войдут четыре туриста. Все они не являются профессиональными астронавтами. Командовать полетом будет бизнесмен Джаред Исаакман.

Миссия носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, которая специализируется на детских онкологических заболеваниях.

Ожидается, что полет туристического рейса Crew Dragon состоится в 2021 году и будет продолжаться около 90 минут.

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