Терапевт рассказал о способах измерения давления без тонометра

Определить артериальное давление у человека можно, в случае необходимости, и без тонометра. Это можно сделать при помощи приложений для смартфона, а также ориентируюсь по пульсу. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Атаман.

По ее словам, самым простым и доступным способом узнать давление без тонометра является ориентир по пульсу.

«Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером. Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными», - объяснила врач.

Она уточнила, что низким давлением считаются показатели ниже 100 на 70. В таком состоянии у человека могут появиться слабость, быстрая утомляемость, сонливость, медлительность, головная боль в височной области, головокружение и тошнота.

Высоким давлением считается то, когда показатели превышают 130 на 90. Анастасия Атаман добавила, что при высоком давлении появляются такие симптомы, как болевой синдром в затылочной области, ощущение пульсации и давление на череп, головокружения при резком движении головой, возможно резкое нарушение зрения, рвота, нарушения слуха и «звон» в ушах.

«Как известно в течение суток АД периодически изменяется в зависимости от функциональной активности сердца. В границах нормы считается АД 120/80 мм ртутного столба», - приводит агентство «Прайм» слова терапевта.

Она посоветовала всем, в том числе и полностью здоровым людям, контролировать свое давление и хотя бы раз в месяц его измерять.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал, что идеальным давлением можно назвать показатель 130 на 80 и даже ниже. При этом жить, не опасаясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90. Он также посоветовал в качестве профилактики гипертонии избавляться от жира на животе.