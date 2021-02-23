Борис Джонсон представил план снятия коронавирусных ограничений в Великобритании

Ограничения, введенные в Великобритании из-за коронавируса, начнут снимать с 8 марта. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Согласно плану правительства, меры будут ослаблять в четыре этапа.

Первыми откроются школы, людям разрешать общаться в публичным местах один на один. С 29 марта жителям страны позволят собираться в группы до шести человек.

С 12 апреля, как ожидается, возобновят работу магазины, парикмахерские, маникюрные салоны, библиотеки. С 17 мая могут разрешить совершать международные поездки. И только 21 июня, скорее всего, снимут все оставшиеся ограничения.

В настоящее время в мировом рейтинге Великобритания находится на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом.

Ранее власти Чехии из-за «британского» штамма COVID-19 обязали жителей страны носить респираторы или по две маски сразу.