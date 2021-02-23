В Гидрометцентре предупредили об аномальном холоде в ряде регионов РФ

В нескольких российских регионах ожидаются аномальные холода. В Заволжье, Тюменской области, на юге Западной Сибири и на Урале температура будет ниже нормы на 10 - 12 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заволжье, Урал, Тюменская область, юг Западной Сибири окажутся очень устойчивыми и не поддадутся влиянию западного циклона. Аномалии будут минус 10 - 12 градусов. Там температура 30-35 градусов мороза будет актуальна», - сообщил он.

Синоптик уточнил, что такая аномально холодная погода в этих регионах простоит до конца февраля. По словам Вильфанда, «холод захватит буквально все регионы от Волги до Тихого океана».

«Только на самом юге Сибири, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, на юге Иркутской области температура будет выше нормы на 4 - 8 градусов», - приводит ТАСС слова ученого.

Ранее в Москве 23 февраля был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов, которых не фиксировали в столице на протяжении 65 лет. Ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 30 градусов.