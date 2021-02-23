Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу

В Чехии ужесточили меры, введенные из-за коронавируса. С 25 февраля все жители страны должны носить респираторы, наномаски или по две медицинские маски сразу.

По словам министра здравоохранения, данное требование связано с распространением «британского» штамма COVID-19. Мера является обязательной во всех публичных местах, где фиксируется большое количество людей.

«Невозможно будет считать различные самодельные ткани достаточной защитой», - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что лучше всего использовать респираторы со степенью защиты не ниже FFP2.

В настоящее время в Чехии введен режим ЧС, а с 21:00 до 5:00 действует комендантский час. На западе страны закрыты три района с самым большим числом заболевших.