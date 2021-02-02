В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Информация о пострадавших не поступала. Сейсмологический центр отслеживает ситуацию.
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Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 5,2 балла. Информация опубликована на сайте организации.
Уточняется, что эпицентр находился в 65 км к северо-востоку от города Кайсери. Очаг землетрясения располагался на глубине около двух километров.
Информация о пострадавших не поступала. Сейсмологический центр продолжает отслеживать ситуацию.