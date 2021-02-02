В стране и мире В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 Светлана Головина Информация о пострадавших не поступала. Сейсмологический центр отслеживает ситуацию. © Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 5,2 балла. Информация опубликована на сайте организации. Уточняется, что эпицентр находился в 65 км к северо-востоку от города Кайсери. Очаг землетрясения располагался на глубине около двух километров. Информация о пострадавших не поступала. Сейсмологический центр продолжает отслеживать ситуацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика