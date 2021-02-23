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В США задержали супругу мексиканского наркобарона Коротышки

Иван Линдеманн
05:24 23.02.2021
Женщину подозревают в участии в международном обороте наркотиков.
В США задержали супругу мексиканского наркобарона Коротышки
© Фото: emma_coronela, instagram
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В американском штате Вирджиния задержали супругу мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного под псевдонимом Коротышка. Женщину подозревают в участии в международном обороте наркотиков. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Кроме того, в Минюсте считают, что жена наркобарона несколько лет назад помогала ему сбежать из тюрьмы. Как ожидается, уже завтра 31-летняя женщина предстанет перед судом по видеосвязи.

Коротышка - один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики. В 2017 году его передали американским властям и позднее приговорили к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Обвинения против него связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.

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