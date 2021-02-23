Минтруд РФ предложил расширить список работ, дающих право досрочно выйти на пенсию

Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, согласно которому предлагается включить в списки работ, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Об этом сообщает «Российская газета».

Разработанный ведомством проект постановления вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и организаций, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.

Предлагается включить в такие списки периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников, являющиеся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас периоды профессионального обучения работников не включаются в общий стаж работы.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, граждане каких профессий имеют право на досрочный выход на пенсию. Такое право имеют работники вредных и опасных условий труда. Речь идет о шахтерах, спасателях, водителях общественного транспорта. Также досрочно выйти на пенсию могут врачи, педагоги, представители ряда творческих профессий и жители Севера.