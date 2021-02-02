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Кулеба объявил о начале «нового дня» в отношениях Украины и США

Анна Берестовая
03:03 02.02.2021
Представители двух стран договорились сделать партнерство государств «более амбициозным».
Кулеба объявил о начале «нового дня» в отношениях Украины и США
© Фото: Стрингер РИА Новости
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пришли к соглашению о необходимости более амбициозного стратегического партнерства двух государств. Соответствующие договоренности были приняты в результате телефонной беседы.

«В наших отношениях начинается новый день», - указал министр в Twitter.

Кулеба также выразил благодарность американским властям за постоянную поддержку суверенитета Украины.

Ранее Энтони Блинкен официально сменил на должности госсекретаря США своего предшественника Майка Помпео. Блинкен являлся главным консультантом нынешнего президента страны Джо Байдена по вопросам внешней политики в период ведения последним предвыборной кампании.

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