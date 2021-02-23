Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака

На ранних стадиях заболевания обнаружить рак, как правило, непросто. Болезнь зачастую не дает о себе знать, а некоторые из признаков не вызывают недомогание. В связи с этим пациенты часто игнорируют симптомы.

Газета Express со ссылкой на врачей опубликовала статью, в которой приведены пять неожиданных признаков возникающей опухоли. Первый из симптомов - проблемы с глотанием. Это может свидетельствовать о раке пищевода.

Второй симптом - отвисшие веки, которые, как правило, говорят о раке легких. Третий - охриплость, указывающая на опухоль гортани.

Четвертый признак - вздутие живота, которое долгое время не проходит. Оно может сигнализировать о раке яичников. К пятому симптому врачи отнесли изменение цвета мочи. Специалисты рассказали, темно-коричневая моча указывает на рак поджелудочной железы, моча с красным оттенком сигнализирует об опухоли в почках, мочевом пузыре или простате.