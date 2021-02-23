«Еще не конец истории»: в США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока-2»

Расширение санкций против «Северного потока-2» - это еще не конец истории, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что в ближайшее время могут последовать новые ограничения.

«Если потребуются дополнительные меры в области политики, чтобы выполнить требования законодателей и соблюсти наши интересы, мы без колебания их примем», - сказал Прайс на брифинге.

В понедельник, 22 февраля, США внесли в новый список санкций связанное с трубопроводом судно «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС». Также в Госдепе пообещали следить за всеми участниками «Северного потока-2».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госдепартамента США о том, что причиной неприятия Штатами проекта «Северный поток - 2» являются геополитические интересы. По ее мнению, таким образом американские власти сами признались в подрыве базовых принципов торговли и конкуренции.