Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Центробанка объяснила повышенный интерес россиян к инвестициям

Тамара Астапенкова
23:53 23.02.2021
По словам Эльвиры Набиуллиной, в 2020 году был отмечен бурный рост интереса к фондовому рынку.
Глава Центробанка объяснила повышенный интерес россиян к инвестициям
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Читайте нас на:

Последние несколько лет все большее число россиян выходит на фондовый рынок. Это происходит из-за снижения ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов для инвестирования. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24».

Она сообщила, что в 2019 году россиян, вышедших на фондовый рынок увеличилось в два раза, а в 2020 году был отмечен бурный рост интереса к фондовому рынку. По словам Набиуллиной, в течение многих лет шла работа над инструментами, которые были бы привлекательны для людей.  

«Развивался институт индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, с налоговыми льготами. Улучшалось качество брокерского обслуживания, управляющих компаний. Стали сервисы очень удобными: цифровизация на финансовом рынке достаточно развита, поэтому людям очень просто можно выйти на фондовый рынок», - считает глава ЦБ.

Она добавила, что в 2020 году особенно ощутимым стало снижение ставок по депозитам на фоне того, что люди привыкли к высокой доходности в этой банковской сфере.

«В 2020 году мы проводили мягкую денежно-кредитную политику. Это, конечно, хорошо для тех, кто занимает у банков. Кредиты стали дешевле. Но мы видим, что люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, переводили деньги из депозитов в банках на фондовый рынок», - рассказала Эльвира Набиуллина.

Она считает, что выход простых граждан на фондовый рынок - это здоровый процесс, который дает людям больше возможностей выбирать, во что инвестировать свои деньги.

«Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда люди вышли на фондовый рынок, были обмануты их ожидания или им было обещано то, что не случилось. Люди могут просто разочароваться, уйти», - считает глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что для экономики устойчивый процесс инвестирования позитивен. Но если люди начнут уходить с фондового рынка, «тогда они вряд ли вернутся, и для экономики это не будет ресурсом».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:52 В стране и мире
Twitter заблокировал 100 «связанных с РФ» аккаунтов
20:43 В стране и мире
Три украинских телеканала из санкционного списка Зеленского учредили медиахолдинг
21:08 В стране и мире
Украина заявила о выходе из двух соглашений о воздушном пространстве в рамках СНГ
18:30 В стране и мире
Видео
В Хабаровске прогремели 30 салютных залпов в День защитника Отечества
15:46 В стране и мире
Новые правила тюнинга и проведения ТО: какие изменения ожидают российских автомобилистов в 2021 году
Популярное
Популярное
Видео
Праздник мужества и отваги: как проходят торжества ко Дню защитника Отечества в разных уголках страны
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Терапевт рассказал о способах измерения давления без тонометра
Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.