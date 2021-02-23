Глава Центробанка объяснила повышенный интерес россиян к инвестициям

Последние несколько лет все большее число россиян выходит на фондовый рынок. Это происходит из-за снижения ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов для инвестирования. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24».

Она сообщила, что в 2019 году россиян, вышедших на фондовый рынок увеличилось в два раза, а в 2020 году был отмечен бурный рост интереса к фондовому рынку. По словам Набиуллиной, в течение многих лет шла работа над инструментами, которые были бы привлекательны для людей.

«Развивался институт индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, с налоговыми льготами. Улучшалось качество брокерского обслуживания, управляющих компаний. Стали сервисы очень удобными: цифровизация на финансовом рынке достаточно развита, поэтому людям очень просто можно выйти на фондовый рынок», - считает глава ЦБ.

Она добавила, что в 2020 году особенно ощутимым стало снижение ставок по депозитам на фоне того, что люди привыкли к высокой доходности в этой банковской сфере.

«В 2020 году мы проводили мягкую денежно-кредитную политику. Это, конечно, хорошо для тех, кто занимает у банков. Кредиты стали дешевле. Но мы видим, что люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, переводили деньги из депозитов в банках на фондовый рынок», - рассказала Эльвира Набиуллина.

Она считает, что выход простых граждан на фондовый рынок - это здоровый процесс, который дает людям больше возможностей выбирать, во что инвестировать свои деньги.

«Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда люди вышли на фондовый рынок, были обмануты их ожидания или им было обещано то, что не случилось. Люди могут просто разочароваться, уйти», - считает глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что для экономики устойчивый процесс инвестирования позитивен. Но если люди начнут уходить с фондового рынка, «тогда они вряд ли вернутся, и для экономики это не будет ресурсом».