Почти 20 человек задержаны в Киеве в ходе столкновений у офиса Зеленского

В ходе столкновений представителей правоохранительных органов с националистами у офиса Владимира Зеленского в Киеве были задержаны 17 человек. Об этом сообщили в полиции.

Националисты устроили акцию у администрации президента после того, как во вторник, 23 февраля, суд приговорил их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца.

По факту столкновений начато уголовное производство по статье «Сопротивление представителю правоохранительного органа», сообщает «Страна».

«Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики, бросали в стражей порядка файеры», - пишет издание со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, в настоящее время противостояние утихло. Националисты выкрикивают лозунги. Попыток штурма нет, но никто при этом не расходится.

Бывшего лидера одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор»* Сергея Стерненко признали виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении оружия. Речь идет о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Стерненко свою вину не признал.

* «Правый сектор» - запрещенная в РФ организация.