Есть задержанные и раненые: националисты штурмуют офис Зеленского в Киеве

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начались столкновения праворадикальных активистов с полицейскими. Демонстранты забрасывают стражей порядка камнями и бутылками, пытаются сорвать с них защитные шлемы, жгут файеры и провоцируют на ответные действия. Некоторые распыляют в их сторону баллончики со слезоточивым газом.

«У офиса президента проходит акция. Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога. Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства немедленно реагируют на все провокации», - цитирует «Страна» сообщение киевской полиции.

По данным СМИ, среди полицейских могут быть пострадавшие. Одного из них демонстранты выхватили из оцепления, сняли с него защитное снаряжение и избили. Ситуация на Банковой накаляется, задержаны десятки человек, однако пока спецназ не переходит к активным действиям по разгону протестующих.