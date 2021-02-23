В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года. Такое заявление сделал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», - приводит сайт телеканала DR слова представителя ВОЗ.

При этом Клюге добавил, что COVID-19 не исчезнет из человеческой популяции, однако к обозначенному сроку отпадет необходимость в ограничительных мерах для борьбы с вирусом. В то же время специалист подчеркнул, что его заявление - лишь прогноз и сейчас никто не может утверждать, как именно будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие эффективности вакцинации от COVID-19. Он также призвал все страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов вируса.