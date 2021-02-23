Украина заявила о выходе из двух соглашений о воздушном пространстве в рамках СНГ

Власти Украины объявили о выходе из двух соглашений о воздушном пространстве, заключенных в рамках СНГ. Об этом говорится в специальном Указе, который опубликован на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте», - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский распорядился уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из вышеупомянутых соглашений. Ответственность за это возложена на министерство иностранных дел страны.