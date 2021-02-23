Захарова прокомментировала блокировку в Twitter «связанных с Россией» аккаунтов

В Москве изучат основания для блокировки в Twitter 100 якобы связанных с Россией аккаунтов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», - сказала дипломат в беседе с ТАСС.

При этом она назвала интересным заявление корпорации, согласно которому заблокированные учетные записи «пытались влиять на Евросоюз и США». По мнению Захаровой, под такую формулировку могу попасть миллионы пользователей.

Ранее стало известно, что Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые якобы были связаны с РФ, и которые, по заявлению компании, «были нацелены против США, ЕС и НАТО».