Twitter заблокировал 100 «связанных с РФ» аккаунтов

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые якобы связаны с РФ. Соответствующее заявление было размещено на сайте компании.

Речь идет о двух группах учетных записей. Первая насчитывает 69 якобы имеющих отношение к российскими властями аккаунтов, с помощью которых, как утверждают в корпорации, могла осуществляться активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО».

Во втором списке находится 31 аккаунт, и все они якобы могут иметь отношение к российскому «Агентству интернет-исследований». По сообщениям Twitter, посредством этих учетных записей осуществлялись действия, «направленные против США и ЕС».

Ранее сообщалось, что в соцсети Clubhouse заблокировали аккаунт российского телеведущего Владимира Соловьева. Комментируя произошедшее, Соловьев упрекнул руководство социальной сети в нарушении свободы слова.