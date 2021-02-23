Три украинских телеканала из санкционного списка Зеленского учредили медиахолдинг

Украинские телеканалы, на которые власти страны наложили санкции, учредили медиахолдинг «Новости». В него вошли опальные «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых официальным Киевом были введены ограничения. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Регистрация состоялась 18 февраля.

«Запрещенная "Тройка Медведчука", что называла себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», - написал Ткаченко на своей странице в социальной сети.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился запретить выход в эфир трех украинских телеканалов второго февраля. На данный момент они транслируют только в Интернете. Срок наложенных санкций составляет пять лет. По мнению представителей запрещенных телеканалов, речь идет о политической расправе над неугодными СМИ.