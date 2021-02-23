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Груда металла: на трассе в Башкирии столкнулись 19 автомобилей

Ян Брацкий
20:27 23.02.2021
На месте ДТП работают оперативные службы региона, в готовность приведены пункты временного размещения.
Груда металла: на трассе в Башкирии столкнулись 19 автомобилей
© Фото: МЧС РФ
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Три аварии с участием 19 автомобилей произошли на трассе в Аургазинском районе Башкирии. В результате дорожных происшествий пострадал один человек, его госпитализировали.

«Сегодня в 14:55 мск в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на 79-м км федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург произошло три ДТП с участием 19 автотранспортных средств, в том числе двух грузовых автомобилей», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, автомобили столкнулись из-за гололедицы и мощного снегопада, который значительно сократил видимость на дороге. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и коммунальные службы. В готовность приведены пункты временного размещения для водителей.

Похожее ДТП произошло сегодня в Санкт-Петербурге, где на скользкой дороге столкнулись сразу 10 автомобилей. Образовалась многокилометровая пробка, движение на участке петербургской дамбы пришлось перекрыть.

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