Груда металла: на трассе в Башкирии столкнулись 19 автомобилей

Три аварии с участием 19 автомобилей произошли на трассе в Аургазинском районе Башкирии. В результате дорожных происшествий пострадал один человек, его госпитализировали.

«Сегодня в 14:55 мск в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на 79-м км федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург произошло три ДТП с участием 19 автотранспортных средств, в том числе двух грузовых автомобилей», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, автомобили столкнулись из-за гололедицы и мощного снегопада, который значительно сократил видимость на дороге. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и коммунальные службы. В готовность приведены пункты временного размещения для водителей.

Похожее ДТП произошло сегодня в Санкт-Петербурге, где на скользкой дороге столкнулись сразу 10 автомобилей. Образовалась многокилометровая пробка, движение на участке петербургской дамбы пришлось перекрыть.