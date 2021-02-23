Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Сан-Марино

Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Сан-Марино. Об этом рассказали в посольстве РФ в республике.

«Республика Сан-Марино стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции», - приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Дипломаты отметили, что договоренность между правительством Сан-Марино и РФПИ о поставках российского препарата стала еще одним подтверждением традиционно устойчивого и конструктивного взаимодействия между двумя государствами.

К настоящему моменту «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций объявил о начале взаимодействия с Европейским агентством по лекарственным препаратам по поводу старта процедуры проведения экспертизы «Спутника V» для одобрения в Евросоюзе.