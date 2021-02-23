Небо огней: в Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
Для запуска салюта в столице были отведены три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Московское небо окрасилось в разноцветные цвета. В честь Дня защитника Отечества в столице прогремел торжественный салют. Первые залпы раздались ровно в 21:00.
Для праздничных мероприятий были отведены три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.
Самые масштабные стрельбы прошли на Лужнецкой набережной, где военнослужащие использовали 40 салютных установок и 18 артиллерийских орудий калибра 76 миллиметров.