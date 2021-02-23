В Берлине почтили память павших советских солдат
Российские дипломаты и их коллеги из других стран возложили цветы к мемориалу в парке Тиргартен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Память советских воинов сегодня почтили в столице Германии. Основные мероприятия состоялись в парке Тиргартен рядом с Бранденбургскими воротами.
Представители российского посольства в стране, а также их коллеги из диппредставительств других государств постсоветского пространства возложили венки к мемориалу советским солдатам.
Посетили церемонию и члены немецких политических партий и общественных организаций.