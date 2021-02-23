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Династия авиаторов: почему любовь к небу стала традицией в семье полковника Ресницкого

Игорь Лапик
19:27 23.02.2021
Основатель авиадинастии - полковник Юрий Ресницкий - является заслуженным летчиком испытателем и обладателем мировых рекордов. Сейчас в небо регулярно поднимается его сын - полковник Сергей Ресницкий, а внук учится в Сызранском летном училище.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На аэродроме Чкаловский самолет под командованием полковника Сергея Ресницкого после разгона привычно ушел в небо.  В это время в кабине за работой военнослужащего с гордостью наблюдал его отец - Юрий Ресницкий, тоже полковник, а еще заслуженный летчик-испытатель.

Это уникальный случай в российской авиации. За одним и тем же штурвалом летал сперва отец, потом сын, а сейчас на подходе внук. Династия Ресницких проходит крещение небом на одном проверенном самолете, ресурса которого хватит еще и на правнука.

Сейчас в Сызранском летном училище на специальном тренажере оттачивает свои навыки продолжатель авиадинастии курсант Дмитрий Ресницкий. Он только учится покорять небо, но там же где это делали его отец и дед. Ген любви к авиации, видимо, передался по наследству. Как и дедушка молодой человек идет на золотую медаль и мечтает стать летчиком-испытателем в будущем.

«Мой дедушка для меня героическая личность им установлены мировые рекорды на самолете АН-124 "Руслан" по беспосадочному перелету. Я очень горжусь им. Беру с него пример. Хотелось бы в будущем тоже установить какой-нибудь рекорд», - говорит Дмитрий Ресницкий.

Внук по праву гордится своим дедом. Основатель летной династии Юрий Ресницкий управлял самым большим в мире самолетом АН-225 «Мрия». Тем самым, с которого должны были осуществить воздушный пуск космического корабля «Буран». Не только испытывал, но и установил семь мировых рекордов на самом мощном российском транспортнике АН-124 «Руслан».

На нем в 1990 году был совершен полет вокруг Земного шара протяженностью в 50 тысяч километров. По маршруту: Москва - Камчатка - Австралия - и через Южный и Северный полюсы снова к «Зеленому Континенту». Над Тихим Океаном самолет попал в небывалый по силе грозовой фронт.

Юрий Ресницкий в общей сложности провел в небе год своей жизни и освоил 40 типов летательных аппаратов, включая вертолеты и мотодельтапланы. Универсальность - главное отличие летчиков-испытателей. Династия неразрывно связана с государственным летно-испытательным центром Минобороны. Именно здесь проверяют надежность самолетов максимальными перегрузками и испытывают технику при высотном десантировании, и ставят знак качества, дающий гарантию уверенности и спокойствия для всей военной авиации страны.

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