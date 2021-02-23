На месте столкновения поезда и грузовика в Техасе вспыхнул пожар: видео

Мощный взрыв прогремел в штате Техас, где в округе Майлам с рельсов сошел перевозивший нефтепродукты и уголь поезд. Инцидент произошел в результате столкновения локомотива с грузовиком.

Топливо моментально вспыхнуло. Сейчас над местом ЧП поднимаются столб густого черного дыма и яркие языки пламени.

На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало, передает АВС. К месту происшествия спешат пожарные, полицейские и спасатели. По некоторым данным, машинист и водитель могли спастись из огня. Сейчас из ищут.