Гости парка «Патриот» стали свидетелями реконструкции Корсунь-Шевченковской операции

В подмосковном парке «Патриот» в честь праздника провели реконструкцию Корсунь-Шевченковской операции 1944 года. Ее еще называют малым Сталинградом из-за похожего по масштабу окружения и последующего разгрома немцев - только уже на Правобережной Украине.

Курсанты Военного Университета и участники военно-исторических обществ детально воссоздали события тех дней. На «поле боя» - конные расчеты и танки, в небе - авиация времен Великой Отечественной войны. Не совпала пожалуй только погода.

Сама операция готовилась в сложной обстановке. В феврале 44-го года началась ранняя оттепель, и грунтовые дороги стали непроходимыми. Поэтому к бою подключились кавалерийские войска, а позже армию Вермахта вытеснили танки Т-34. Для гостей подготовили выставку образцов современного вооружения и военной техники.