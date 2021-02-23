В стране и мире В Тбилиси проходит протестная акция после задержания оппозиционера Мелии Роман Захаров Организаторы мероприятия предварительно согласовали его проведение с местными властями. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, прилегающий к зданию грузинского парламента. Невзирая на сильный ветер, участники митинга пока не собираются расходиться. Изначально акция проходила перед зданием государственной канцелярии. Мероприятие началось после того, как грузинские силовики задержали председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию. Как заявили в полиции Грузии, организаторы демонстрации получили разрешение на ее проведение. О происшествиях во время акции к настоящему моменту ничего не известно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика