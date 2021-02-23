Пробки и мощный снегопад: кадры последствий массового ДТП на петербургской дамбе
На дороге столкнулись сразу десять автомобилей, образовалась огромная пробка, проезд практически заблокирован.
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн, ВК © Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн, ВК
Десять автомобилей столкнулись на петербургской дамбе. Из-за ЧП на дороге практически полностью пришлось перекрыть движение от Кронштадта в сторону Горской.
Автомобилисты вынуждены второй час проводить в пробке. У многих уже закончился бензин. Те, кто пытаются объехать пробку - застревают в занесенных снегом обочинах. Видео с места ДТП очевидцы выкладывают в социальных сетях.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и коммунальщики. Ситуацию осложняет мощный снегопад. О причинах аварии и возможных пострадавших не сообщается.