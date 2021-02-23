Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили, что США заявлениями по «Северному потоку - 2» признались в стремлении к подрыву конкуренции

Анна Назайкина
18:32 23.02.2021
По мнению Захаровой, американские власти стремятся подчинить законы рынка собственным геополитическим интересам.
В МИД РФ заявили, что США заявлениями по «Северному потоку - 2» признались в стремлении к подрыву конкуренции
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госдепартамента США о том, что причиной неприятия Штатами проекта «Северный поток - 2» являются геополитические интересы. По ее мнению, таким образом американские власти сами признались в подрыве базовых принципов торговли и конкуренции.

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?», - написала на своей странице в Facebook Захарова.

Кроме того, дипломат добавила, что тем самым Госдеп США признался в том, что американские власти стремятся подчинить законы рынка собственным геополитическим интересам и действуют против интересов граждан независимых государств.

Накануне, 22 февраля, США ввели новые санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус», участвующих в строительстве газопровода. Вскоре официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс заявила, что США будут следить за всеми компаниями, причастными к «Северному потоку - 2». 

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций со стороны Соединенных Штатов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:32 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что США заявлениями по «Северному потоку - 2» признались в стремлении к подрыву конкуренции
18:30 В стране и мире
Видео
В Хабаровске прогремели 30 салютных залпов в День защитника Отечества
15:46 В стране и мире
Новые правила тюнинга и проведения ТО: какие изменения ожидают российских автомобилистов в 2021 году
14:53 В стране и мире
Видео
Столб огня: кадры с места прорыва на газопроводе в Оренбургской области
10:10 В стране и мире
NASA опубликовало первую аудиозапись с Марса
Популярное
Популярное
Видео
Праздник мужества и отваги: как проходят торжества ко Дню защитника Отечества в разных уголках страны
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Терапевт рассказал о способах измерения давления без тонометра
Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.