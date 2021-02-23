В МИД РФ заявили, что США заявлениями по «Северному потоку - 2» признались в стремлении к подрыву конкуренции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госдепартамента США о том, что причиной неприятия Штатами проекта «Северный поток - 2» являются геополитические интересы. По ее мнению, таким образом американские власти сами признались в подрыве базовых принципов торговли и конкуренции.

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?», - написала на своей странице в Facebook Захарова.

Кроме того, дипломат добавила, что тем самым Госдеп США признался в том, что американские власти стремятся подчинить законы рынка собственным геополитическим интересам и действуют против интересов граждан независимых государств.

Накануне, 22 февраля, США ввели новые санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус», участвующих в строительстве газопровода. Вскоре официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс заявила, что США будут следить за всеми компаниями, причастными к «Северному потоку - 2».

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций со стороны Соединенных Штатов.