В Хабаровске прогремели 30 салютных залпов в День защитника Отечества
Залпы проводились из шести гаубиц Д-30, а фейерверк - из трех видов салютных установок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Хабаровске прогремели 30 праздничных залпов в честь Дня защитника Отечества. Ровно В 21:00 по местному времени жители и гости краевой столицы увидели в небе праздничное шоу в различных цветовых оттенках.
Залпы проводились из шести гаубиц Д-30, а фейерверк - из трех видов салютных установок, расположенных на заранее подготовленной огневой позиции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Подготовку к проведению мероприятия обеспечивали военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа. Праздничные мероприятия с салютом прошли во многих российских городах.