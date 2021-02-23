В Хабаровске прогремели 30 салютных залпов в День защитника Отечества

В Хабаровске прогремели 30 праздничных залпов в честь Дня защитника Отечества. Ровно В 21:00 по местному времени жители и гости краевой столицы увидели в небе праздничное шоу в различных цветовых оттенках.

Залпы проводились из шести гаубиц Д-30, а фейерверк - из трех видов салютных установок, расположенных на заранее подготовленной огневой позиции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Подготовку к проведению мероприятия обеспечивали военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа. Праздничные мероприятия с салютом прошли во многих российских городах.