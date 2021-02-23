КС Молдавии признал незаконным повторное выдвижение Гаврилицы в премьеры

Конституционный суд Молдавии постановил, что решение президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатом на пост премьера Натальи Гаврилицы являлось незаконным. Об этом заявила председатель суда Домника Маноле.

«Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии, признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы», - зачитала она решение суда.

По словам Маноле, парламентские фракции должны вновь начать консультации с президентом страны по вопросу назначения кандидата на пост премьера. Решение суда является окончательным.

Должность главы правительства Молдавии освободилась в декабре 2020 года. Президент республики назначила кандидатом в премьеры Гаврилицу, экс-министра финансов, вице-председателя созданной Санду партии «Действие и солидарность». В парламенте данное назначение не поддержали.

11 февраля было сформировано парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Тогда президент республики повторно выдвинула кандидатуру Гаврилицы. В Соцпартии данное решение было опротестовано в Конституционном суде. Парламентарии обратились в суд с просьбой оценить законность ее повторного выдвижения.