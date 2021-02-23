Эксперт оценил опасность для экологии ЧП на газопроводе под Оренбургом

Прорыв на газопроводе в Оренбургской области не повлечет за собой серьезных последствий с точки зрения экологии. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

«Если взрыв произошел, то самое страшное уже произошло. Что сгорело, то сгорело. Набор веществ, образовавшихся в воздухе, понятен и среди них ядовитых будет очень маленькая доля», - объяснил эколог.

Специалист добавил, что основная опасность от взрыва газа - это когда не удается сразу обнаружить его последующую утечку.

«Газ накапливается, смешивается с воздухом и образуется огромное взрывоопасное облако... Самое главное в этом случае - это мониторинг концентрации газов. Поскольку метан по своим свойствам отличается от кислорода и азота, то инфракрасными датчиками можно его обнаружить», - уточнил он.

В заключение эколог повторил, что единичный взрыв метана наносит минимальный ущерб для природы, однако это, все же, может привести к серьезным разрушениям.

ЧП с газопроводом в Оренбургской области произошло сегодня, 23 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. Вскоре в Сети появилось видео пожара, возникшего на магистрали после прорыва.

В настоящий момент газоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. На месте происшествия работают представители региональных служб, ремонтные бригады и экологи.