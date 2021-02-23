Названа опасная для иммунитета пищевая привычка

Ученым удалось выяснить, что употребление фруктозы в больших количествах может влиять на функционирование иммунной системы и нарушать ее нормальную работу. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне исследовали воздействие фруктозы на организм мышей. Было установлено, что данное компонент перенастраивает клеточные метаболические пути, что способствует процессам, активация которых приводит к увеличению количества воспалительных цитокинов.

В результате исследования выяснилось, что при чрезмерном потреблении фруктозы могут возникать воспалительные реакции иммунной системы, что вызывает повреждение клеток и тканей и нарушает работу органов и систем организма.

Ученые отметили, что фруктоза есть в сладких напитках, десертах, полуфабрикатах и ​​часто используется в процессе производства продуктов питания. Она увеличивает риски развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.