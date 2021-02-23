Японцев восхитили возможности МиГ-31БМ в Арктике

Пользователь информационного портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура восхитился возможностями российских Вооруженных Сил, бойцы которых несут службу в Арктике. По мнению японца, в условиях запредельно низких температур, суровых ветров и обилия снега, только подготовленные военнослужащие могут решать боевые задачи.

Особенно Сакимуру впечатлили российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ, экипажи которых несут боевую вахту, не взирая на экстремальные погодные условия.

«Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», - пишет Сакимура.

Таким образом, считает он, российские боевые самолеты, дислоцированные в Арктике, могут отражать любые воздушные угрозы, что существенно совершенствует систему обороны России на стратегическом направлении.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

В 2013 году экипажи МиГ-31БМ установили рекорд длительности беспосадочного перелета на истребителях, проведя в небе 7 часов 4 минуты. Дальность перелета составила более восьми тысяч километров с тремя дозаправками топливом в воздухе.

Самолеты получили новую систему управления вооружением и БРЛС, что позволяет обнаруживать цели на дальности до 320 километров и одновременно сопровождать до десяти воздушных целей.