Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Японцев восхитили возможности МиГ-31БМ в Арктике

Ян Брацкий
17:25 23.02.2021
Использование модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ существенно повышает боевые возможности России в стратегическом регионе.
Японцев восхитили возможности МиГ-31БМ в Арктике
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пользователь информационного портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура восхитился возможностями российских Вооруженных Сил, бойцы которых несут службу в Арктике. По мнению японца, в условиях запредельно низких температур, суровых ветров и обилия снега, только подготовленные военнослужащие могут решать боевые задачи.

Особенно Сакимуру впечатлили российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ, экипажи которых несут боевую вахту, не взирая на экстремальные погодные условия.

«Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», - пишет Сакимура.

Таким образом, считает он, российские боевые самолеты, дислоцированные в Арктике, могут отражать любые воздушные угрозы, что существенно совершенствует систему обороны России на стратегическом направлении.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

В 2013 году экипажи МиГ-31БМ установили рекорд длительности беспосадочного перелета на истребителях, проведя в небе 7 часов 4 минуты. Дальность перелета составила более восьми тысяч километров с тремя дозаправками топливом в воздухе.

Самолеты получили новую систему управления вооружением и БРЛС, что позволяет обнаруживать цели на дальности до 320 километров и одновременно сопровождать до десяти воздушных целей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:30 В стране и мире
СМИ сообщили о прекращении обслуживания «Северного потока - 2» немецкой перестраховочной компанией
15:46 В стране и мире
Новые правила тюнинга и проведения ТО: какие изменения ожидают российских автомобилистов в 2021 году
14:53 В стране и мире
Видео
Столб огня: кадры с места прорыва на газопроводе в Оренбургской области
13:30 В стране и мире
Стали известны дата и место похорон Градовой
10:10 В стране и мире
NASA опубликовало первую аудиозапись с Марса
Популярное
Популярное
Видео
Праздник мужества и отваги: как проходят торжества ко Дню защитника Отечества в разных уголках страны
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Терапевт рассказал о способах измерения давления без тонометра
Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.