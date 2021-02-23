Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Главы двух государств продолжили обсуждение широкого круга вопросов, которые были озвучены в ходе их личной встречи накануне в Сочи.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Продолжено обсуждение вопросов, затронутых в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне в Сочи 22 февраля», - сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи на высшем уровне в Сочи, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений Москвы и Минска, проекты в сфере энергетики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также международную повестку дня.

После беседы, которая длилась более шести часов, президенты пообедали и отправились на горный склон, где вместе покатались на лыжах.