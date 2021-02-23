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США пообещали следить за всеми участниками «Северного потока-2»

Иван Линдеманн
01:07 23.02.2021
Конгрессу представили список из организаций, добросовестно прекративших осуществлять деятельность, связанную с возведением трубопровода. В перечень попали 15 компаний. В настоящее время они не подлежат санкциям.
США пообещали следить за всеми участниками «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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США будут следить за всеми компаниями, причастными к «Северному потоку-2». Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

«Мы продолжим изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности», - сказал он на брифинге.

Также Прайс сообщил, что Конгрессу США представили список из организаций, добросовестно прекративших осуществлять деятельность, связанную с возведением трубопровода. В перечень попали 15 компаний. В настоящее время они не подлежат санкциям.

В понедельник, 22 февраля, США ввели новые санкции против газопровода. В списке оказались судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец  «КВТ-Рус».

«Северный поток-2» - пролегающий по дну Балтийского моря газопровод. Он соединяет Россию и Германию. Против строительства объекта выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.

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