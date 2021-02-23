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Более 200 гробов смыло в воду в итальянской Генуе

Ян Брацкий
16:53 23.02.2021
Сильные приливные воды подмыли почву и огромный утес обрушился в Генуэзский залив.
Более 200 гробов смыло в воду в итальянской Генуе
© Фото: genovatoday, Twitter
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Более 200 гробов с пригородного кладбища в итальянской Генуе оказались в воде. Это произошло в результате сильнейшего оползня. Сейчас спасатели и военные пытаются укрепить край утеса, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение почвы.

Для многих специалистов случившееся не стало сюрпризом, так как по их данным, сильные приливные воды годами размывали землю. Поэтому подобный инцидент был вопросом времени.

Во время оползня могли пострадать рабочие, которые находились на территории кладбища, пишет газета la Stampa, но их удалось спасти.

Сейчас спасатели устанавливают подводные барьеры, чтобы не позволить гробам с телами покойных отдалиться от берега. Часть из них уже подняли из воды и приготовили к перезахоронению.

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