Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко предрекла Украине раскол. Причиной его станет множество нерешенных проблем, возникших после государственного переворота в 2014 году, считает она. Савченко уверена, что официальный Киев объявил войну на истощение собственным гражданам.

«У нас впереди еще не один Майдан и не один раскол, к сожалению», - заявила Савченко в эфире телеканала «Наш».

В своем мнении экс-депутат не единственная. Множество экспертов и политиков не раз указывали на бедственное экономическое положение Украины. Среди них лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, считающая политику Зеленского полным коллапсом, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, анонсировавший социальных крах и многие другие.