Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о прекращении обслуживания «Северного потока - 2» немецкой перестраховочной компанией

Роман Захаров
16:30 23.02.2021
В компании опасаются введения ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов.
СМИ сообщили о прекращении обслуживания «Северного потока - 2» немецкой перестраховочной компанией
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Дочернее предприятие немецкой перестраховочной компании Munich RE перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток - 2» из-за существующего риска введения санкций со стороны США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.

«Munich Re Syndicate уведомила о прекращении страхования "Северного потока - 2"», - приводит агентство слова представителя компании.

Других подробностей собеседник журналистам не сообщил.

Ранее швейцарская компания Zurich Insurance Group приостановила оказание подпадающих под американские ограничительные меры страховых услуг, связанных с проектом «Северный поток - 2».

В понедельник, 22 февраля, США ввели новые санкции против  судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владелец  «КВТ-Рус», участвующих в возведении газопровода.

Вскоре официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс заявила, что США будут следить за всеми компаниями, причастными к «Северному потоку - 2»

«Северный поток - 2» - пролегающий по дну Балтийского моря газопровод. Он соединяет Россию и Германию. Против строительства объекта выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций со стороны Соединенных Штатов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:30 В стране и мире
СМИ сообщили о прекращении обслуживания «Северного потока - 2» немецкой перестраховочной компанией
15:46 В стране и мире
Новые правила тюнинга и проведения ТО: какие изменения ожидают российских автомобилистов в 2021 году
14:53 В стране и мире
Видео
Столб огня: кадры с места прорыва на газопроводе в Оренбургской области
13:30 В стране и мире
Стали известны дата и место похорон Градовой
10:10 В стране и мире
NASA опубликовало первую аудиозапись с Марса
Популярное
Популярное
Видео
Праздник мужества и отваги: как проходят торжества ко Дню защитника Отечества в разных уголках страны
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Терапевт рассказал о способах измерения давления без тонометра
Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.