СМИ сообщили о прекращении обслуживания «Северного потока - 2» немецкой перестраховочной компанией

Дочернее предприятие немецкой перестраховочной компании Munich RE перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток - 2» из-за существующего риска введения санкций со стороны США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.

«Munich Re Syndicate уведомила о прекращении страхования "Северного потока - 2"», - приводит агентство слова представителя компании.

Других подробностей собеседник журналистам не сообщил.

Ранее швейцарская компания Zurich Insurance Group приостановила оказание подпадающих под американские ограничительные меры страховых услуг, связанных с проектом «Северный поток - 2».

В понедельник, 22 февраля, США ввели новые санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владелец «КВТ-Рус», участвующих в возведении газопровода.

Вскоре официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс заявила, что США будут следить за всеми компаниями, причастными к «Северному потоку - 2».

«Северный поток - 2» - пролегающий по дну Балтийского моря газопровод. Он соединяет Россию и Германию. Против строительства объекта выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций со стороны Соединенных Штатов.