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Маск потерял за сутки более 15 миллиардов долларов

Ян Брацкий
15:48 23.02.2021
По данным агентства Bloomberg, состояние Маска упало на 15,2 миллиарда долларов - до 183 миллиардов долларов.
Маск потерял за сутки более 15 миллиардов долларов
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
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Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск уступил звание богатейшего жителя планеты, потеряв за сутки более 15 миллиардов долларов. Это произошло из-за обвала акций Tesla на фондовом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов и индекса Billionaires Index (BBI).

Теперь состояние Маска исчисляется 183 миллиардами долларов. При этом, он наступает на пятки другому толстосуму - основателю Amazon Джеффу Безосу, в кошельке которого 186 миллиардов.

Таким образом, Безос возглавляет рейтинг мировых богачей, а Маск занимает в нем вторую строчку. Обвал акций произошел накануне. Ценные бумаги рухнули сразу на 8,55 процента - до 714,5 доллара. Стоит отметить, что это падение стало самым масштабным с сентября прошлого года.

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