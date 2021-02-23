Новые правила тюнинга и проведения ТО: какие изменения ожидают российских автомобилистов в 2021 году

В 2021 году авовладельцев в России ожидают по меньшей мере два важных изменения. Речь идет о новых правилах тюнинга автомобиля и реформе техосмотра, которая вступит в силу уже 1 марта.

С этого дня процесс техосмотра будет сопровождаться фотофиксацией диагностируемой машины и определением ее координат. Вся информация будет заноситься в электронную базу данных ЕАИСТО, а срок ее хранения составит не менее пяти лет.

Диагностическая карта станет электронной, с усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, который осуществлял диагностику транспортного средства. Бумажную карту можно будет получить по запросу, однако она понадобится лишь для выезда автомобиля за пределы РФ.

Сроки прохождения ТО также поменяются: машины младше четырех лет полностью освободят от техосмотра. Раз в два года проходить ТО будут автомобили в возрасте от четырех до десяти лет. Автомобилям старше 10 лет это необходимо будет делать ежегодно.

За отсутствие действующей диагностической карты будет предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей (в случае остановки инспектором ДПС). В автоматическом режиме штрафовать за это, как ожидается, начнут с весны 2022 года.

Второе новшество - ужесточения в сфере тюнинга. Оно начнет действовать чуть позже - с 1 июля. Согласно новым правилам, даже небольшие изменения в конструкции автомобиля, например, установка сидений от других марок, потребуют сложной и многоступенчатой регистрации. Если сделано это не будет, то пройти техосмотр и получить диагностическую карту не получится.

«Автомобили, чья конструкция была несколько изменена и владельцы которых не узаконили внесенные изменения, не смогут пройти технический осмотр. Собственникам придется либо регистрировать изменения, либо приводить автомобиль в первоначальное состояние», - объяснила в беседе с «АиФ» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Если автомобиль с незарегистрированными изменениями будет остановлен сотрудником ДПС, то владельцу транспортного средства будет грозить штраф в размере 500 рублей. Повторные нарушения будут чреваты более жесткими мерами, вплоть до изъятия СТС и снятия машины с регистрации.