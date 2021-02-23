Ученые представили новые данные о первой смерти от COVID-19 в Европе

Сербские ученые заявили, что первая смерть от COVID-19 в Европе наступила 5 февраля 2020 года в Сербии. Таким образом, первый летальный исход, по их мнению, произошел на 10 дней раньше, чем считалось ранее.

По словам специалистов, первым от коронавируса скончался 56-летний строитель из Белграда. Как известно, мужчина долгое время не покидал страну, у него не было хронических заболеваний.

В день трагедии он был госпитализирован с высокой температурой, кашлем и затрудненным дыханием. Пациент скончался через несколько часов после подключения к аппарату ИВЛ. В результате вскрытия выяснилось, что мужчина умер от воспаления легких. Сербские ученые обнаружили свидетельства того, что мужчина умер из-за COVID-19, хотя первый случай коронавируса в стране был официально выявлен лишь 6 марта.

«Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти (человека. - Прим. ред.), вызвана COVID-19», - говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Frontiers in Medicine.

По мнению специалистов, это открытие может свидетельствовать о том, что SARS-CoV-2 распространялся гораздо раньше, чем предполагали ученые.

Ранее считалось ранее, первый случай заражения коронавирусом в Европе был зарегистрирован во Франции 24 января 2020 года, там же 15 февраля впервые скончался человек от COVID-19.