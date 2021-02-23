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На Украине назвали условия для отказа от российского электричества

Роман Захаров
15:01 23.02.2021
В украинском Минэнерго считают, что в первую очередь стране необходимо провести ремонт соответствующей инфраструктуры.
На Украине назвали условия для отказа от российского электричества
© Фото: РИА Новости
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Исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электричества из РФ.

По его словам, в первую очередь необходимо провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, так как ее основная часть просто находится в нерабочем состоянии. Витренко считает, что для того, чтобы исправить ситуацию нужны системные законодательные решения.

«Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию - как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», - заявил он в эфире телеканала ICTV.

Исполняющий обязанности руководителя энергетического ведомства также указал на необходимость отсоединения Украины от российской и белорусской энергосистем, и присоединения страны к энергетической системе Европы. При этом он подчеркнул, что данная тема обсуждалась давно, однако сделано это не было до сих пор.

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