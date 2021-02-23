На Украине назвали условия для отказа от российского электричества

Исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электричества из РФ.

По его словам, в первую очередь необходимо провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, так как ее основная часть просто находится в нерабочем состоянии. Витренко считает, что для того, чтобы исправить ситуацию нужны системные законодательные решения.

«Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию - как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», - заявил он в эфире телеканала ICTV.

Исполняющий обязанности руководителя энергетического ведомства также указал на необходимость отсоединения Украины от российской и белорусской энергосистем, и присоединения страны к энергетической системе Европы. При этом он подчеркнул, что данная тема обсуждалась давно, однако сделано это не было до сих пор.